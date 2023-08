(Di sabato 19 agosto 2023)vengonoti per un periodo di tre anni, per la loronel loro habitatle nella riservale di Cervantes a Chinandega,. Isono monitorati via ...

Sette tapiri vengono rilasciati per un periodo di tre anni, per la loro riproduzione nel loro habitat naturale nella riserva naturale di Cervantes a Chinandega,. I tapiri sono monitorati via satellite per la loro protezione. 19 agosto 2023

Il Nicaragua rilascia sette tapiri in natura per la riproduzione ... Agenzia ANSA

