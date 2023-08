Il Napoli di Garcia non c’entra quasi niente con quello di Spalletti | la fame di Osimhen è la stessa

(Di sabato 19 agosto 2023) Ilha vinto 3-1 a Frosinone.ha superato il primo esame. Ha portato a casa i tre punti e ha mostrato idee di gioco significativamente diverse da quelle di. Ha avuto coraggio nel far giocare il neoacquisto Cajuste dal primo minuto, anche se l’esperimento non è riuscito (rigore provocato in avvio, ammonizione e la sensazione di essere un pesce fuor d’acqua). Ha visto con gioia che alanon è passata: da solo il nigeriano è bastato per battere i neopromossi. Raspadori andrà rivisto con avversari più consistenti. Bene quando le maglie dei ciociari si sono allargate. Ilha confermato di essere una squadra verticale, straripante quando parte in contropiede. Kvaratskhelia in questo assetto può fare sfracelli. Ilè talmente ...

