Il Monza di Palladino ricomincia dovendo trovare nuovi equilibri

Leggi su inter-news

(Di sabato 19 agosto 2023) Ildiviene da un campionato in cui ha dimostrato di valere la permanenza in A e forse anche qualcosina di più. Il mercato ha cambiato la pelle di una squadra che dovà rivedere qualcosa del suo gioco. TATTICA –è un allievo di Gasperini, e come tale sfrutta il modulo di riferimento del tecnico dell’Atalanta. Il 3-4-3 dei lombardi vede due rifinitori dietro alla punta, ma l’attacco ha una composizione che varia a seconda delle esigenze tattiche. Il tecnico alterna come rifinitori attaccanti esterni e centrocampisti e davanti può scegliere tra una punta fisica e una più dinamica. La squadra sa sia sfruttare il possesso che difendersi più bassa puntando alle ripartenze. Chiave assoluta della manovra sono gli esterni, veri motori del gioco offensivo. Rispetto alla scorsa stagionesi ...