Il mondo del calcio omaggia Carlo Mazzone | “Ti vorremo un bene immenso | ci mancherai”

(Di sabato 19 agosto 2023) Tanti club di Serie A e calciatori hanno voluto dedicare un pensiero a, ex allenatore scomparso all’età di 86 anni. La morte dell’amato mister ha unito tutta Italia e tutti i tifosi, senza distinzioni di colori. “Ciao Mister. Tisempre un” si legge sul profilo della Roma, club molto importante nella sua carriera. “Per tre volte è stato sulla nostra panchina. Con lui abbiamo vissuto il gusto genuino del: è stato un grande professionista, ma sapeva parlare a tutti come uno di famiglia.ha onorato i nostri colori. Ci, Mister“ scrive invece il Bologna. Infine un simpatico aneddoto, raccontato da Gianluigi Buffon: “rappresenta ...

Amato e apprezzato da tutto ilcalcio, ma soprattutto dai giallorossi che ha allenato dal 1993 al 1996, ha avuto una carriera lunghissima. Nato nella capitale nel 1937, aveva mosso i suoi ...Campione quest'anno ad Adelaide, all'Australian Open e al Roland Garros, finalista a Wimbledon, Djokovic è ancora in corsa per chiudere l'ottava stagione in carriera da numero 1. Ed ...Per i residenti di Lido Conchiglie, territorio di Sannicola, quel palo rimasto per strada su uno sperone di roccia rappresenta la rotonda spartitraffico più piccola. Soprattutto da qualche mese, cioè da quando la stradina dove villeggiano è stata asfaltata e l'anomalia di quel "monolite" è diventata ancora più evidente ed ingombrante. Ci troviamo sulla ...

Lutto nel mondo del calcio: è morto Carlo Mazzone Sportitalia

Il mondo del calcio piange Carlo Mazzone. Un padre oltre che un allenatore per i tanti giocatori che lo hanno incrociato in carriera. Una guida dentro il campo, un insegnante fuori. Un tecnico ...Nuoro. Ultimi preparativi per l’immancabile appuntamento dell’estate con i seminari e il festival Nuoro Jazz, quest’anno alla trentacinquesima edizione (la prima senza restrizioni dopo la pandemia): m ...