Il mondo del basket in lutto per la scomparsa di Tonino Zorzi

(Di sabato 19 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino e ildella pallacanestro piangono ladi Antonio, soprannominatoo Paròn. Dapprima cestista poi allenatore. Dal 2011 fa parte dell’ItaliaHall of Fame. È stato eletto miglior giocatore della Pallacanestro Varese di ogni tempo. Ha disputato 22 presenze in Nazionale, con la cui maglia ha disputato gli Europei del 1953 e del 1965. Ha collezionato 215 presenze totali e 3.948 punti in massima serie. Il primo contatto con la Scandone è datato 1998 per la fase finale della prima stagione dei lupi in Serie A2 in cuiarrivò in sostituzione di coach Gianluca Tucci. Con il tecbico friulano in panca, Avellino raggiunse i quarti di finale promozione chiusi con sconfitta (2-0) contro il Banco di Sardegna Sassari. Un ...