Per i collaboratori di etàsuperiore ai 21 anni l'aliquota è del 23,25% per gli artigiani e del 24,73% per i commercianti. Tra gli adempimenti contabili si trova anche quello riguardante le ...In totale fanno 188 scadenze Dopo la pausa estiva iltorna a bussare ad agosto con 148 ... Maè tutto ......a "voler toccare le accise perché indirettamente sono un modo di fare cassa sulle spalle degli italiani". E in effetti i rincari delle ultime settimane hanno senza dubbio giovato al: nei ...

Il fisco non va in vacanza, da lunedì 148 versamenti: i principali appuntamenti TGCOM

Dopo la pausa estiva il fisco torna a bussare ad agosto con 148 versamenti in scadenza lunedì 21: dall'Iva all'Irpef, passando per addizionali, Ires, Irap e cedolare secca.Dopo la pausa estiva il fisco torna a bussare ad agosto con 148 versamenti in scadenza lunedì 21: dall'Iva all'Irpef, passando per addizionali, Ires, Irap e cedolare secca. A cui ...