Il Centro di Renzi e la terra incognita dei riformisti

(Di sabato 19 agosto 2023) «Per me Elly Schlein è populismo, quello di scaturigine nordamericana che sta facendo danni nel partito democratico americano al punto da resuscitare il trumpismo. E per di più la strategia di crasi tra Partito democratico e Cinquestelle è quella dalemiana. Tutto già scritto. Tranne se esisterà un coraggio per chi non riesce a darselo, ovvero idel Pd. Noi cercheremo di creare le condizioni per fare un’altra cosa». Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva al Senato, commenta quanto scritto da Linkiesta sulla sostanziale identificazione tra Schlein e Conte che negli ultimi tempi è un po’ il fatto nuovo del quadro politico. Per uno che fino a pochi mesi fa era un esponente di punta deidel Pd, questa novità è una deriva rispetto al partito che aveva in mente Walter Veltroni. Ma è anche vero che rimettere indietro gli orologi non è ...