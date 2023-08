Il caso Vannacci risveglia persino la Pinotti | “Quando ero ministro io sposavo le soldatesse”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 19 agosto 2023) Chiamatelo effetto: il libro del generale e le sue dichiarazioni hanno infattito personaggi politici dei quali sinceramente nessuno sentiva la mancanza: come Roberta. “È un comportamento disonorevole”. È il giudizio sul generale Robertodell’ex ministra dem della Difesa che, in un’intervista a la Repubblica, ricorda le prime unioni civili in uniforme e, al tempo stesso, la responsabilità dei comandi delle Forze armate di “prosciugare” le sacche di machismo e sessismo nell’Esercito. La lezione di bon ton lgbtq contro la deriva machista “Ho condiviso l’immediata e forte presa di posizione delCrosetto che ha definito farneticazioni quelle die ricordato come portino discredito all’Esercito, alla Difesa e alla Costituzione, su cui i ...