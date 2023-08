Il campione sa di essere a rischio

Leggi su justcalcio

Calcio italiano: 18/08/2023 alle 20:09 CEST Con un progetto rinnovato, il Napoli spera di non perdere terreno contro rivali che vanno forte L'addio di Spalletti sarà la prova da superare per il Napoli; Rudi García sarà il suo sostituto Pistola di partenza per la Serie A in Italia. 'Calcio' vedrà la sua premiere questo fine settimana con un Napoli che cerca di proteggere lo scettro conquistato la scorsa stagione dopo tanti anni. Non sarà facile, però, contro un'Inter con l'aria nel petto dopo il secondo posto in Champions League. I napoletani hanno dovuto rinnovare il loro progetto dopo l'addio di Luciano Spalletti. Rudi García è stato scelto per prolungare il percorso trionfante che hanno recuperato al Diego Armando Maradona, e per questo era anche fondamentale mantenere la base. Seguono Osimhen e Kvaratskhelia, le due facce della squadra, che ...