Il calcio piange la morte dell’allenatore Carlo Mazzone

(Di sabato 19 agosto 2023) Sor Carletto non c’è più. Illadi, storico allenatore. Sor Magara aveva 86 anni.era il detentore di record di panchine in Serie A: 792 ufficiali, 797 considerando i 5 spareggi. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame delitaliano.era amatissimo a Roma, squadra che ha allenato dal 1993 al 1996. I tre anni con i giallorossi furono contraddistinti da un settimo posto e due quinti posti. Durante la sua permanenza, lanciò in prima squadra Francesco Totti, con cui ha conservato nel corso degli anni un rapporto speciale.