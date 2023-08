Il calcio piange Carlo Mazzone

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 19 agosto 2023) ASCOLI PICENO – Lutto nel mondo del: a 86 anni, infatti, ci ha lasciato. L’ex allenatore di Cagliari, Pescara, Brescia, Roma, Bologna e Ascoli sui social era molto attivo, grazie all’aiuto di suo nipote. L’ultimo post pubblicato risaliva agli inizi di luglio e lo ritraeva insieme al piccolo Alessandro: “Tra poco torno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: WindTre al fianco di Acf Fiorentina come official connecting partner Il MilanVilliam Vecchi: “Continuerà a parare da lassù” Sassuolo-Lecce risultato finale 1-0 Lecce-Empoli risultato finale 1-1 Juventus-Spezia risultato finale 2-0 Spalletti non sottovaluta il Milan: “È fortissimo, gara da tripla che vale doppio”