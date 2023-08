Il branco voleva vendicarsi | progettava un raid punitivo sulla vittima di stupro

... violenza sessuale di gruppo: arrestati in sette - Video inchioda ilLe conversazioni - ... emerge inoltre che la vittima è stata anche picchiata: 'Le ho fatto male, lei non, faceva 'no, ...La ragazza, stordita e sorretta dal, chiede all'amico 'dove stiamo andando', poi lo prega di 'chiamare un'ambulanza' ma 'lui ha risposto che non lo avrebbe fatto perché nonfossero ......male Lei non, faceva 'no, basta' I pugni che le davano e pure gli schiaffi, non respirava', dice uno di loro. Ora gli investigatori hanno il materiale necessario per incriminare il. Ma ...

Stupro di Palermo, il branco voleva vendicarsi: le intercettazioni che inchiodano gli aguzzini La Sicilia

Subito dopo la terribile aggressione ai danni di una diciannovenne, 4 dei 7 giovani arrestati sono stati immortalati all'interno di un noto locale della Cala. Uno di loro meditava vendetta nei confron ...Dopo l'arresto dei primi tre, gli altri quattro parlando trra loro volevano "punire" la ragazza che li ha denunciati ...