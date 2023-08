Il Besiktas abbandona l'idea Ramos | 'Costa troppo'

(Di sabato 19 agosto 2023) Ilesclude Sergiodalla lista degli acquisti. L'ex giocatore del Psg, nonché storico capitano del Real Madrid non...

C’è l’accordo Juve-Berardi. Malinovskyi torna in Italia e va al Genoa La Stampa

Il Besiktas esclude Sergio Ramos dalla lista degli acquisti. L'ex giocatore del Psg, nonché storico capitano del Real Madrid non è più un'opzione per i turchi. Il vicepresidente del Besiktas, Emre ...Domani l’esordio in Coppa Itala con la Feralpisalò, ma il Torino cerca ancora il trequartista da affiancare a Vlasic. Malinovskyi quasi abbandonato dopo le dichiarazioni di ...