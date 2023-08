Iago Falque | paura in Colombia | colpi di sparo contro la macchina

(Di sabato 19 agosto 2023)per il calciatore: ignoti hanno bersagliato la vettura del calciatore con deidi arma da fuoco inNotte diperin. Il calciatore spagnolo, attualmente all’America de Cali, è stato vittima di un brutto episodio. Alcune ignoti, riportano i mediano, hannoto la sua, parcheggiata all’interno del parcheggio del centro sportivo, con una raffica di arma da fuoco. Al momento non si conoscono altri dettagli della vicenda, su cui stanno indagando le autorità. Per fortuna non ci sono state vittime.

