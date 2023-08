I tuoi soldi in banca non sono al sicuro come credi e i correntisti iniziano a scappare | Panico

(Di sabato 19 agosto 2023) Pensi che lasciare inel tuo conto insia ancora così? Forse non hai mai sentito parlare di “debanking”. Il Financial Conduct Authority ha svelato che durante il biennio 2016/2017stati chiusi più di 45.000 conti correnti senza alcuna apparente motivazione. I datiallarmanti, la curva è salita esponenzialmente a 343.000 nel biennio 2021/2022, circa 1.000 per ogni giorno lavorativo. Caso Farage: cos’è il “debanking”? (www.ilovetrading.it)Il caso “debanking” ha inizio dalla vicenda di Nigel Farage, politico inglese, che aveva denunciato l’improvvisa chiusura del suo conto correnterio senza un apparente motivo. Dopo aver chiesto delucidazioni in merito, Farage ha ricevuto una documentazione in cui non erano state avanzate ragioni economiche per la ...

Sono al corrente del fatto che finora iprotetti sono stati tutti maschi; che la mortale che ... A un uomo basta sventolargli davanti potere,o una femmina per fargli ripensare le sue virtù, ...... si sente di fare luce dovunque, fa luce, fa pali per prenderema non si interessa… '. ... diceva: ' Ma anche questo che minchia fa Cioè, arrestano ifratelli, le tue sorelle, i...... le cravatte di Scorrano, le scarpe di Casarano No! Semplicemente, non avevano. Compravano ... quanto sei alto Nessuno mi domanda: e la tua famiglia Quali sono iproblemi Di che cosa hai ...

I tuoi soldi in banca non sono al sicuro come credi e i correntisti ... iLoveTrading

Pax mafiosa: cosa nostra, camorra e ’ndrangheta insieme per riciclare i capitali. Secondo i magistrati milanesi le organizzazioni criminali al Nord «lavorano» alleate per operazioni commerciali che ge ...Ex voce dei Blue Manner Haze, un gruppo musicale capace di contaminare l’heavy metal con il funk e l’hip hop, figlio di diplomatici tanzaniani, senatore per la cultura nella capitale tedesca ed espone ...