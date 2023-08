I social | l’irrilevanza dei libri e il futuro del mercato degli intellettuali

Leggi su linkiesta

(Di sabato 19 agosto 2023) In una prefazione a un’edizione americana di “Amori ridicoli”, negli anni Settanta, Philip Roth parla del realismoista scansato da Kundera dandone la definizione che aveva sentito da «un critico di Praga»: «Il realismoista consiste nello scrivereelogi al governo e al partito in modo tale che persino loro possano capirli». Esiste oggi, nel realismo cuoricinista, la possibilità d’essere Milan Kundera e non Pasolini, Canetti e non Calvino, d’essere un intellettuale ritenuto rilevante senza essere scomponibile in comodi bocconcini predigeriti, senza fornire slogan da maglietta, senza esprimersi in forma riducibile a una card di Instagram, io so ma non ho le prove, e laleggerezzacalviniana che ormai è tutt’una parola? Ora che persino Umberto Eco è diventato troppo sofisticato, troppo complesso, di troppo faticosa ...