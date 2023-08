I ristoratori albanesi ripagati da Meloni | «È stata una vera signora» Gli italiani scappati? «Ci hanno fatto solo pubblicità»

(Di sabato 19 agosto 2023) «Lei è una, una buona madre seche da l’esempio a sua casa». Con queste parole, i proprietari del ristorante «Guva Mangalem» di Berat, in Albania,ringraziato la premier Giorgiaper aver saldato – non senza polemiche – il conto di quattro turistidal locale senza pagare la cena. Nel post pubblicato su Facebook, a corredo di una foto dove si vede in secondo piano un barattolo di vetro con dei soldi (5000 lek pari a circa 47 euro, per lo meno quelli in bella vista) i titolarivoluto esprimere riconoscenza anche ai turisti non paganti per «averuna grandealla città». I, insomma,preso l’episodio ...

o almeno prima i, tutelati al 100% da clienti per nulla corretti. Che c'è di male Nulla, se non che, a questo punto non si capisce perché in Italia la stessa premier si ..."Giornalisti e televisioni ci hanno sommerso, ma noi non siamo arrabbiati con gli italiani che non hanno pagato il conto. Giorgia Meloni è stata come una buona madre severa, che dà l'esempio a casa ..., insomma, hanno preso l'episodio tutt'altro che male: "Abbiamo già detto quel giorno non c'era alcun problema con gli italiani che si devono sentire a casa loro in Albania. Vengono in ...

'Mentre mi trovavo in Albania il Primo Ministro Rama mi racconta la storia di 4 italiani che in un ristorante del posto erano scappati senza pagare il conto. Il ristoratore, dopo che le immagini della ...Chi approfitta delle risse, chi sparisce a passi di danza facendo il trenino e chi fa lo gnorri come i turisti italiani in Albania. Reagire si può: ...