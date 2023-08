I migliori auricolari bluetooth del 2023 

Leggi su agi

(Di sabato 19 agosto 2023) AGI - Ormai anche i più fedeli sostenitori si sono arresi alla scomparsa del jack per glidagli smartphone e sono sempre di più quelli che virano verso le soluzioni senza fili. Per questo l'offerta disi è fatta sempre più ampa e non c'è azienda produttrice di smartphone che non ne abbia in scuderia almeno un modello. La denominazione wireless indica una tipologia di connettività che non fa uso di fili, mentre la connettivitàè un tipo particolare di wireless. Sostanzialmente, una cuffieè sempre wireless, ma non è vero il contrario poiché la connettività senza cavo opera principalmente tramite infrarossi e radiofrequenze. Ma distinguiamo i diversi tipi: Cuffiewireless: si tratta di modelli tradizionali senza cavo. ...