I luoghi più visitati in Italia | gli stranieri ne bocciano uno | rimarrete molto delusi

(Di sabato 19 agosto 2023) Nella classifica delle attrazionine più deludenti per i visitatorici sono diversidi interessefamosi. Ogni anno, soprattutto in estate, milioni di turisti da tutto il mondo arrivano inper esplorare le meraviglie del paese. Il 2023 ha fatto registrare un nuovo record di turisti, con un +43% di prenotazioni nei primi mesi dell’anno. Purtroppo, però, non tutte le attrazionine sono sempre apprezzate dai turisti che vengono dall’estero. Un recente sondaggio ha individuato quelle che riscuotono meno successo. Un recente sondaggio ha rivelato quali sono i monumentini meno apprezzati dagli– grantennistoscana.itDa nord a sud, l’ha qualcosa da ...

...6 miliardi perch lasciasse sotto terra il greggio dello Yasuní, uno deicon maggior ... Ora la parola ai cittadini: il 35 per cento è per lo stop, dieci punti inrispetto ai favorevoli... prestandosi quindi molto bene ad essere rappresentata innaturali che necessitano di ... ha piena evidenza della reciprocità tra teatro e natura e diventa capace di avvertire il luogo non...... con uno dei tramontiincredibili della nostra regione, con il sole che si spegne in agosto sul viso della Bella Addormentata', per un festival 'itinerante e gratuito neisuggestivi d'...