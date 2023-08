I colori dei murales protagonisti nell’estate di Taurano

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 agosto 2023) Tempo di lettura: 4 minutiI milledeiche adornano i porticati disi arricchiscono di quattro nuove opere, quelle realizzate nell’ultima settimana dagli artisti naif Franco Mora, Carmen Crisafulli, Giuseppe Pelosi ed Elisa Vesce. Si chiama “” la rassegna che si chiude oggi e che anche quest’anno, per il dodicesimo almeno, ha visto l’amministrazione comunale guidata da Salvatore Maffettone rinnovare l’impegno per abbellire con igran parte del centro storico del comune del Vallo. Il paese e le sue bellezze storiche e naturali hanno dato, poi, massima ispirazione agli artisti. Cosi’ può accadere anche che in Via San Angelo, dove Carmen Crisafulli ha realizzato uncon ritratto di una donna, l’artista disegni uno ...