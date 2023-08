Daudov, il presidente del parlamento regionale della Cecenia, ha affermato che sia iche i russi 'non solo comprendono, ma sostengono e appoggiano con fervore' il figlio di Kadyrov. In un post ...Daudov, il presidente del parlamento regionale della Cecenia, ha affermato che sia iche i russi 'non solo comprendono, ma sostengono e appoggiano con fervore' il figlio di Kadyrov. In un post ...

I ceceni elogiano il figlio di Kadyrov per aver picchiato un giovane accusato di aver bruciato il Corano Globalist.it

La commissaria presidenziale russa per i diritti umani Tatiana Moskalkova ha rilasciato una dichiarazione questa settimana affermando di aver ricevuto una denuncia da Zhuravel che accusava ...