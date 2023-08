I 70 anni di Palanca | «Segnavo su calcio d’angolo anche grazie a Ranieri che disturbava i portieri»

(Di sabato 19 agosto 2023) I settant’di Massimointervistato dal Foglio.l’uomo che segnava direttamente da. Nelle statistiche ne risultano tredici, ma lui racconta sianodi più, perché un tempole piccole deviazioni dell’avversario passavano sotto il filtro dell’autogol. “Calciavo molto bene le punizioni a giro – racconta – allora ho pensato di poter fare lo stesso dal. Spesso è andata bene. Ma da soli non si riesce a fare gol dal corner, serve sempre un aiuto di almeno un compagno. A Catanzaro era Claudioad andare a disturbare il portiere in modo che la palla potesse entrare. A quei tempi imettevano un uomo sul primo palo, talvolta uno ...

Baffo operaio e scarpe numero 37, Massimo è vivo nella fantasia popolare. Difficile scordarselo, faceva gol da calcio d'angolo. E' stato il bomber del Catanzaro a cavallo degli Settanta negli ultimi grazie alla voglia della proprietà di regalare alla piazza un palcoscenico importante ricordando gli storici, tra gli altri, del Catanzaro di e Mauro.

