Hockey su prato | Europei femminili 2023 | risultati e classifiche

(Di sabato 19 agosto 2023) Al via l’Europeo femminile disu, in corso di svolgimento a Moenchengladbach fino al 26 agosto. L’Italia – qualificata grazie alla vittoria nel torneo di qualificazione svoltosi a Vilnius (Lituania) – figura nella pool A insieme all’Olanda, numero uno del ranking mondiale, al Belgio (5) e alla Spagna (7). Nell’altro gruppo occhi puntati invece su Germania (4), Inghilterra (6), Irlanda (13) e Scozia (18). Di seguito, ie leaggiornate in tempo reale. LePool A Olanda Belgio Spagna Italia Pool B Germania 3 Inghilterra 3 Irlanda 0 Scozia 0 IVenerdì 18 agosto Ore 11:00, Inghilterra-Irlanda 3-0 Ore 13:15, Germania-Scozia 4-0 Sabato 19 agosto Ore 11:00, Belgio-Italia Ore 13:15, Olanda-Spagna Ore 20:15, Irlanda-Scozia Domenica 20 ...

Tutto pronto per la prima gara dell'Italia agli Europei di Germania disu. La sfida del debutto delle azzurre contro il Belgio avrà luogo oggi, sabato 19 agosto, alle 11:00. La EHF mette a disposizione il servizio streaming tramite la propria piattaforma ...Un anno per intervenire sul manto sintetico del campo Michellonet di Villar Perosa e permettere alla prima squadra e alle giovanili dell'sudi tornare a giocare ed allenarsi in paese. È questa la stima dell'Amministrazione comunale che intanto fa i conti con le spese che le famiglie dovranno sostenere per gli allenamenti e ...... quello alla Palestra Bonini è infatti soltanto l'ultima opera in ordine cronologico di una serie di interventi che hanno riguardato il campo dasu(divenuto uno dei più all'avanguardia ...

Hockey su prato, Europei femminili 2023: programma, calendario, orari SPORTFACE.IT

Un cambio dell'ultima ora per la Nazionale italiana di hockey su prato al femminile, pronta a debuttare agli Europei in quel di Moenchengladbach sabato. Le azzurre sono già in terra tedesca e sono sta ...L'Italia dell'Hockey su prato femminile è pronta a vivere l'Europeo 2023 che si terrà dal 18 al 26 agosto a Monchengladbach, in Germania.