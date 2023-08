Tutto pronto per la prima gara dell'Italia agli Europei di Germania disu. La sfida del debutto delle azzurre contro il Belgio avrà luogo oggi, sabato 19 agosto, alle 11:00. La EHF mette a disposizione il servizio streaming tramite la propria piattaforma ...Un anno per intervenire sul manto sintetico del campo Michellonet di Villar Perosa e permettere alla prima squadra e alle giovanili dell'sudi tornare a giocare ed allenarsi in paese. È questa la stima dell'Amministrazione comunale che intanto fa i conti con le spese che le famiglie dovranno sostenere per gli allenamenti e ...... quello alla Palestra Bonini è infatti soltanto l'ultima opera in ordine cronologico di una serie di interventi che hanno riguardato il campo dasu(divenuto uno dei più all'avanguardia ...

Hockey su prato, Europei femminili 2023: programma, calendario, orari SPORTFACE.IT

Un cambio dell'ultima ora per la Nazionale italiana di hockey su prato al femminile, pronta a debuttare agli Europei in quel di Moenchengladbach sabato. Le azzurre sono già in terra tedesca e sono sta ...L'Italia dell'Hockey su prato femminile è pronta a vivere l'Europeo 2023 che si terrà dal 18 al 26 agosto a Monchengladbach, in Germania.