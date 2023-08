Hockey prato | Europei 2023 | batosta all’esordio per l’Italia | il Belgio si impone 6-0

(Di sabato 19 agosto 2023) Partono male i Campionatidisuper la Nazionale italiana al femminile. Le azzurre, che partivano nettamente sfavorite, hanno perso per 6-0 con ilnel Gruppo A. Partita che praticamente non c’è stata, con le Red Panthers che hanno schiacciato dietro la squadra tricolore e le ripartenze azzurre ridotte veramente al minimo. Al 17? su corner corto la prima rete di Strujik, nel secondo quarto un capolavoro di Raye per il 2-0 di metà gara. Poi, nella seconda parte, arriva la: terzo quarto senza reti, quarto periodo con le azzurre stremate e le belghe sul velluto con Englebert a segno su rigore e su corto, e le reti anche di Puvrez e Vanden Borre. Azzurre che torneranno in campo domani alle 19.45 nel match forse più alla portata con la ...

