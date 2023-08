Ho vent’anni e voglio un figlio

(Di sabato 19 agosto 2023) Ogni donna dovrebbe poter vivere la maternità con i suoi tempi, i suoi desideri, i suoi sentimenti. Ma inevitabilmente entrano in gioco altri fattori, come la progettualità personale e di coppia, l’impegno assoluto che un bambino richiede, le spese che vanno sostenute. Inoltre il clima di difficoltà e incertezza di questi ultimi anni spinge a rimandare i progetti di genitorialità a tempi migliori. Non è un caso se in Italia il tasso di natalità sia al minimo storico: meno di 7 neonati per 1.000 abitanti. Quindi una giovane donna che abbia così tanto desiderio di diventare mamma potrebbe costituire un’eccezione: mentre tutto sembra remare contro (le guerre, il riscaldamento globale, le epidemie, i rincari, la precarietà lavorativa) lei vuole intraprendere l’avventura della maternità. Fa bene? Fa male? Non c’è una risposta giusta o sbagliata, e la decisione migliore per una donna ...

