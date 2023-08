Ho un rapporto fisico con i libri | li rovino facilmente ma li riaggiusto sempre | e mi piacciono anche ammaccati | anzi | di più

Leggi su iodonna

(Di sabato 19 agosto 2023) Sono finalmente nella mia posizione preferita di: sdraiata, al sole. Un libro in mano, scoperto in casa, resto di un elenco di letture per le vacanze di qualche figlio: John Steinbeck, “I pascoli del cielo”. Un vecchio Oscar Mondadori, leggero quanto basta per non pesare e poter essere ribaltato in tutti i modi, tenuto in alto coperto dal tettuccio della sdraio, oppure appoggiato sulla sabbia se leggo a pancia in giù.in vacanza: 7 titoli per 7 destinazioni ...