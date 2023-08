Highlights e gol Inter-Monza 2-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 19 agosto 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la prima giornata della. A San Siro grande partenza dei ragazzi di Simone Inzaghi che sbloccano la partita grazie a Lautaro Martinez, il capitano nerazzurro concretizza da attaccante vero l’assist preciso di Dumfries. Ilci prova, ma ha poco peso davanti e allora è l’a sfiorare il gol del 2-0 con un paio di conclusioni di Dimarco. Calhanoglu salva un gol con un salvataggio in scivolata quasi miracoloso, la rete del 2-0 arriva ancora con Lautaro Martinez: Arnautovic si mette in proprio e con il sinistro regala un assist che è solo da spedire dentro la porta, ci pensa il capitano nerazzurro. Due gol e tre punti: l’...