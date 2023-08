Ha dietro Sarkozy | clamoroso | chi può prendere il posto di Macron

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) Gérald Darmanin ha molti soprannomi perfidi negli ambienti parigini, ma quello che oggi sembra calzare più di tutti è “Iznogud”, dal nome del personaggio dei fumetti creato da René Goscinny e Jean Tabary, il gran visir del califfato di Baghdad, che è benvoluto dal suo califfo, Haroun El Poussah, ma ha un solo sogno: sostituirlo. Non si nasconde più il ministro dell'Interno: vuole l'Eliseo, essere il prossimo “califfo” aldi Emmanuel, che nel 2027 non potrà più ricandidarsi alla presidenza della Repubblica per sopraggiunti limiti di mandato. «Ciò che mi interessa non è più guardare ciò che è accaduto nel 2017 e nel 2022. Ciò che mi preoccupa ora è ciò che accadrà nel 2027», ha dichiarato Darmanin la scorsa settimana al Figaro, prima di aggiungere: «Non dobbiamo consegnare il nostro futuro nelle mani della tecnica e dei tecnici utilizzando ...