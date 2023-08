GUIDA TV 19 AGOSTO 2023 | BENEDETTA PRIMAVERA | LO SHOW DEI RECORD | BULGARIA-ITALIA | WINDSTORM

Da lunedì 212023 sarà online il bando per l'erogazione dei buoni libro per l'anno scolastico 2023/24. I ...limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei criteri stabiliti dalle linee...Domenica 20il GP Austria è in diretta alle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in ..."2023 - 08 - 19T15:20:21+0200","altBackground":false,"title":"Giro 12","content":"davvero ...Andrea Battistonil'Orchestra della Fondazione Arena di Verona e il Coro istruito da Roberto ... Repliche: 26- 9 settembre. La Traviata fa parte di un imperdibile fine settimana: stasera, ...

MotoGP, gara 20 agosto: orario, programma GP Austria, tv, streaming, guida Sky e TV8 OA Sport

Venerdì 18 Agosto l’associazione Dico NO alla droga Puglia è stata lieta di partecipare all’evento organizzato dal Comune di San Ferdinando di Puglia, “Crash Test Experience”. L’evento, finalizzato a ...Gli episodi di guida contromano sembrano moltiplicarsi, come testimoniano le cronache recenti. Il 18 agosto a Roma la strage è stata evitata per puro caso e le conseguenze non sono certo leggere. Nel ...