Guerra in Ucraina | bombe russe sul centro di Chernihiv | 5 morti e 37 feriti

di 40 anni, divorziata e con un figlio di 15 anni con problemi di salute, da rifugiata a ... E' scappata dalladal suo paese nel Donbass nell'aprile del 2022 e dopo un viaggio di oltre una ...Leggi anche, Lavrov: "Armi nucleari sono un deterrente"Russia, mezzo milione di soldati morti e feriti- Russia, controffensiva Kiev non centra obiettivi. Arrivano gli ...Sempre stando a quanto riferito dalla testata britannica, quattro giorni dopo lo scoppio dellain, la compagnia cinese Hems999 ha fornito due elicotteri, mentre un'altra azienda cinese,...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Attacco russo su Chernihiv, 5 morti e 37 feriti. Intercettato missile di Kiev sulla ... la Repubblica

Nella notte del 542esimo giorno di guerra in Ucraina, si moltiplicano gli attacchi. "Un missile russo ha colpito proprio il centro della città, nella nostra Chernihiv", ha riferito oggi, sabato… Leggi ...La controffensiva ucraina si è dimostrata più resistente di quanto previsto da Putin. Borrell ha citato Mariupol come esempio degli orrori della guerra in Ucraina, paragonando la situazione al ...