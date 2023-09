Grilca Antinfortunistica punta alla posizione di 1° e-commerce in Europa per scarpe e abbigliamento da lavoro

(Di sabato 19 agosto 2023) Quando si parla di sicurezza sul, non ci si può permettere compromessi. È questa convinzione che ha portato www..com ad affermarsi come l’e-di riferimento per professionisti e aziende che cercano soluzioni di sicurezza di alta qualità. Oltre ad offrire una vasta gamma di prodotti, incarna un impegno appassionato nei confronti della sicurezza dei lavoratori, rendendo l’esperienza di acquisto molto più di una transazione, ma un autentico viaggio nella protezione e nella tranquillità. Con oltre 10.000 prodotti è il negozio più attrezzato, del settore, al mondo. Puoi trovareantinfortunistiche, pantaloni daoppure DPI e guanti di protezione. Ecco alcuni Brand: U-Power, Cofra, Diadora Utility, Siggi, Sparco TeamWork, Base protection, Issa ...

Milano, 5 settembre 2023. In un mercato in costante mutamento, l'organizzazione ha consolidato la sua posizione come uno dei principali e - commerce specializzati nella vendita di scarpe ...Milano, 5 settembre 2023. In un mercato in costante mutamento, l'organizzazione ha consolidato la sua posizione come uno dei principali e - commerce specializzati nella vendita di scarpe ...