Griglia di partenza MotoGP | GP Austria 2023 | risultati e classifica qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) Calato il sipario sulledel GP d’, decimo round del Mondialedi. Sul circuito di Spielberg, è andato in scena un time-attack particolarmente tirato nel quale i centauri sono stati costretti a raschiare il barile per tirar fuori la prestazione. Il circuito in Stiria, fatto di grandi accelerazioni e frenate, non consente imperfezioni. Una pista sulla quale la Ducati è riuscita a imporsi in sei circostanze su sette. Il tracciatoco, infatti, ha spesso esaltato le caratteristiche della moto di Borgo Panigale, dotata di un super motore. Da dire che nel corso del tempo la moto italiana si è così evoluta, da essere un modello anche in fase di percorrenza di curva. Nel caso specifico, l’aspetto nel quale la GP23 fa la differenza, è nella trazione. Francesco Bagnaia, ...