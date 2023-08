(Di sabato 19 agosto 2023)GPS: le novità apportate dal decreto PS bis al DPCM suiabilitanti hanno "rincuorato" alcune categorie di docenti che potranno conseguire l'abilitazione con una modalità snella, che ne consentirà l'utilizzo immediato. Non sappiamo se si farà in tempo per la mobilità/25 ma quasi certamente iabilitanti dovrebbero "rivoluzionare" le GPS. L'articolo .

Graduatorie GPS: nel 2024 aggiornamento, no sottofasce per i neoabilitati con i nuovi percorsi da 30 e 60 CFU Orizzonte Scuola

Graduatorie Provinciali per le Supplenze, avvisi USP con i nuovi elenchi validi per il 2023/24 (aggiornamento del 19 agosto).Quindi anche per il 2023/2024 possono presentare la MAD solo gli aspiranti docenti che non sono inseriti in alcuna graduatoria GAE o GPS della stessa o di altra provincia. Chi è iscritto nelle GPS di ...