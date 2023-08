Governo | Fossi Pd | ' Meloni? Non basta pagare un conto per lavarsi coscienza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Ha perfettamente ragione la premiera vergognarsi degli italiani scappati in Albania senzailal ristorante. Doveva però vergognarsi anche dei migranti lasciati morire in mare, dei generali xenofobi, dei presidenti del Senato che umiliano le donne vittime di violenza, dei bambini figli delle famiglie arcobaleno che non avranno diritti, della benzina oltre i due euro, dell'inflazione al 10 per cento, di oltre tre milioni di lavoratori poveri e di mille promesse in campagna elettorale mai mantenute. Nonunperla". Lo dichiara Emiliano, deputato del Partito democratico.