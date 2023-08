Golf | PGA Tour | Max Homa si porta in testa al BMW Championship dopo il secondo round | calano Rahm e McIlroy

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) Giro di boa al BMW2023,appuntamento dei playoffs di FedEx Cup. Sul percorso del North Course dell’Olympia Fields Country Club, in Illinois, i migliori 50 giocatori della stagione, ma la stella più brillante delil nome di Max. Il 32enne californiano si èto inalla graduatoria con uno straordinario giro in 62 colpi, di gran lunga il miglior punteggio sulregistrato sin qui. Con la bellezza di 10 birdie (accompagnati anche da due bogey),hato il suo score totale a-10, guadagnando 11 posizioni. Se il torneo finisse così,sarebbe inalla graduatoria FedEx, oltre che di diritto nel team ...