Godsend – Il male è rinato | la trama del film

(Di sabato 19 agosto 2023)– Ilè un thriller dai tratti horror la cuiè incentrata sul tema della clonazione. Interpretato da Robert De Niro, ilpuò vantare un cast di primo livello, composto anche da Greg Kinnear, Rebecca Romijn e Cameron Bright. Il progetto è stato distribuito in Italia da Eagle Pictures nel 2004 e ha avuto un’accoglienza tiepida da parte della critica. Ladi– Il risveglio delè incentrata sui coniugi Jessie e Paul Duncan. I due si trovano ad affrontare la perdita del loro amato figlio Adam, morto tragicamente a otto anni in un incidente. Al termine del funerale i Duncan vengono avvicinati dal Dr. Richard Wells, esperto di genetica al TheInstitution. L’uomo offre a loro la ...

Stasera 19 agosto 2023 su Rai 4 , in prima serata, alle 21:20 va in onda- Ilè rinato , thriller con connotazioni soprannaturali con Robert De Niro diretto da Nick Hamm nel 2004. Trama , cast , recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.- Il ...Su Rai 4 dalle 21.21- Ilè rinato. La vita di Paul e Jessie è sconvolta dalla morte del loro unico figlio, Adam. Si rivolgono alla 'Institution', una clinica che opera nella ...Stasera 19 agosto 2023 su Rai 4 , in prima serata, alle 21:20 va in onda- Ilè rinato , thriller con connotazioni soprannaturali con Robert De Niro diretto da Nick Hamm nel 2004. Trama , cast , recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.- Il ...

Godsend - Il male è rinato stasera su Rai 4: trama e cast del thriller ... Movieplayer

Stasera su Rai 4 va in onda Godsend - Il male è rinato: trama e cast del thriller con connotazioni soprannaturali con Robert De Niro diretto da Nick Hamm.Sabato 19 agosto Rai 4 si addentra nei territori del thriller con connotazioni soprannaturali e trasmette, alle 21.20, il film “Godsend - Il male è rinato” (2004) di Nick Hamm. Interpretato da Robert ...