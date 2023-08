Giornata Mondiale della fotografia | la Polizia annuncia l’avvio delle vendite del Calendario 2024

(Di sabato 19 agosto 2023) CAMPOBASSO – Ilistituzionale è uno tra i progetti editoriali più rappresentativi dell’attività di comunicazionedi Stato, coniugando il racconto per immagini dell’attività operativa con la bellezza degli scenari naturali ed artistici che vengono scelti di volta in volta come “sfondo” dei poliziotti al lavoro. Senza dimenticare le finalità solidali, da sempre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Lidia Macchi: Stefano Binda è davvero il colpevole? Strage di Erba: la testimonianza di Mario Frigerio, il caso a Quarto Grado Marco Boni, morto il ragazzino sparito da Riva del Garda ‘Chi l’ha visto?’, la scomparsa di Wen Lan Ye detta Sabrina Chi l’ha visto? : si cerca il signor Mario Ianchello, scomparso da Valmorea Arriva la ...

Irlanda e Sudafrica lanciano segnali che fanno paura: a 19 giorni dal via deldi rugby, nel sabato dedicato a una nuova serie di test in vista della rassegna iridata, li ...della, a ......senza copertura) di Alessandro Andrei che si presentava in pedana fresco primatistacon 22,... Domani è un'altra, si spera con altre due gare (la finale è in programma alle 19.10 ndr). ...BUDAPEST (UNGHERIA) - Italia sul podio nellainaugurale deldi Budapest. Il merito è del pesista Leonardo Fabbri, che ha conquistato a sorpresa la medaglia d'argento gettando al terzo tentativo la palla di ferro di sette chili ...

Giornata Mondiale della Fotografia: 5 mostre di fotografia per l'autunno-inverno 2023 Finestre sull'Arte

Slitta l'inizio dei Mondiali di atletica leggera 2023 che cominciano oggi a Budapest: già nella prima giornata, sabato 19 agosto, saranno 22 gli italiani in gara, tutti in diretta tv e streaming tra R ...Perché la maggior parte della gente non è cattolica. E non c’è molto sostegno– hanno raccontato i partecipanti alla Giornata mondiale della gioventù in Portogallo-. Nelle scuole, per esempio, non c’è ...