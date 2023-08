Giorgia Soleri | sexy post su Instagram Ma i fan attaccano | «Certe cose non si possono vedere»

Solari (non, ex di Damiano David dei Maneskin, altrimenti altro che gossip dell'estate…) o piuttostoSalari Dalle foto si direbbe la seconda, l'attrice .gode tutto il relax dell'estate con le sue vacanze a Stromboli, in Sicilia. E così, come fanno molti vip e influencer, tra un bagno e l'altro c'è il tempo di regalare qualche scatto ai ...Estratto dell'articolo di www.leggo.it giogiasi sta godendo le sue vacanze estive nell'Isola di Stromboli, in Sicilia e, spesso, posta qualche contenuto social per mostrare ai suoi fan come sta trascorrendo le sue giornate.

Ok, ma chi ca**o è la fidanzata di Marco Travaglio (secondo Dagospia) E la moglie Il caos tra Solari (non Giorgia ... MOW

Giorgia Soleri a Stromboli ha avuto un incontro "vip". In compagnia di un altro influencer italiano, la 27enne ha condiviso delle immagini in cui, a cena, era seduta con quella che ...Giorgia Soleri si sta godendo le sue vacanze estive nell'Isola di Stromboli, in Sicilia e, spesso, posta qualche contenuto social per mostrare ai suoi fan come sta trascorrendo le ...