Gianni Morandi improvvisa un live show dall’altoparlante di un aereo di linea – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 19 agosto 2023) Un(inaspettato) in alta quota. È il regalo cheha deciso di fare ai viaggiatoridi undi, usato solitamente dagli assistenti di volo, mentre era in viaggio. Il cantante bolognese ha accennato i ritornelli dei suoi brani più famosi: da «C’era un ragazzo», fino a «In ginocchio da te». “L’eterno ragazzo” è stato ripreso dalle persone presenti e ilè diventato ben presto virale sui social. «Le sapete tutte», ha poi conclusodi fronte ai passeggeri che intonavano i brani. Leggi anche: L’incontro inaspettato tra Jovanotti in stampelle eal centro di fisioterapia di Forlì: «Cicatrici, ossa rotte, e amicizia» – Le ...