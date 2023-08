Genoa | le pagelle di CM | disastro rossoblù | per Gila debutto horror

(Di sabato 19 agosto 2023)-Fiorentina 1-4 Martinez 5: quattro tiri, quattro gol, zero parate. Ma le colpe sono tutte fuorché sue. Biraschi 5,5: l'emergenza difen...

- Fiorentina: il tabellino del match .- Fiorentina, la chiave della partita. Italiano prepara la gara a domicilio del Grifone in modo praticamente perfetto . Ad agevolare il compito è il ...Ecco ledel match. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH(3 - 5 - 2) : Martinez 3.5; Biraschi 6.5, Bani 3.5, Dragusin 4; Hefti 5 (59 Vasquez 5.5), Frendrup 6, Badelj 5 (59 Jagiello 5), Thorsby 5, ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la prima giornata di Serie A 2023/24:- Fiorentina Ledei protagonisti del match trae Fiorentina, valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Biraghi, Gonzalez al termine del primo ...

Genoa-Fiorentina, pagelle VN: Biraghi trattore, Jack è poesia. Viola perfetta! Viola News

Genoa-Fiorentina 1-4 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 1ª giornata di serie A 2023-24 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate ...Primato effimero Intanto meritato: perchè stasera, 19 agosto 2023, ho visto una Fiorentina addirittura spettacolare a contro il Genoa. Il risultato (1-4) rispecchia l’andamento della partita. Anzi, ...