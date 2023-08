Genoa Fiorentina | le probabili formazioni | Retegui sfida Nzola

(Di sabato 19 agosto 2023) Alle ore 20:45 in campo al Marassi latra, ecco lecon le possibili scelte di Gilardino e Italiano Alle ore 20:45 in campo al Marassi ladi Serie A tra, ecco lecon le possibili scelte di Gilardino e Italiano.: Martinez, Dragusin, Bani, Vasquez, Hefti, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin, Gudmundsson,. All. Gilardino: Terracciano, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Manfdragora, Sottil, Bonaventura, Nico Gonzalez,. All. Italiano

Il programma e i telecronisti su Dazn di Genoa-Fiorentina, match valido per la prima giornata della Serie A 2023/2024. Ritorno in massima serie immediato per il Grifone, che ha grandi ambizioni e vuole assolutamente iniziare con dei punti. PRIMO TURNO Bologna - Milan, Empoli - Verona, Frosinone - Napoli, Genoa-Fiorentina, Inter - Monza, Lecce - Lazio, Roma - Salernitana, Sassuolo - Atalanta, Torino - Cagliari, Udinese - Juventus. 20.45: Genoa-Fiorentina (Dazn) Inter - Monza (Dazn e Sky). Domenica 20 agosto: 18.30: Roma - Salernitana (Dazn) Sassuolo - Atalanta (Dazn). 20.45: Lecce - Lazio (Dazn e Sky) Udinese - Juventus

Questa sera andrà in scena la partita tra Fiorentina e Genoa, due squadre accomunate dall'amaro in bocca con il quale hanno finito lo scorso campionato. Oggi in programma quattro anticipi della prima giornata di serie A: alle 18.30 Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona; alle 20.45 Inter-Monza e Genoa-Fiorentina