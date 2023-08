Genoa-Fiorentina | le formazioni ufficiali | prima in casa per il Grifone

(Di sabato 19 agosto 2023) Continua lagiornata di Serie A con: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre scopriremo insieme leche scenderanno in campo alle 20:45. I padroni didopo la promozione ripartano da Alberto Gilardino per mantenere la massima categoria. Il tecnico del “” schiererà la sua squadra in campo con il 3-5-1-1. Tra i pali ci sarà Martinez: il portiere sarà difeso da Biraschi, Bani e Dragusin. A centrocampo agiranno Hefti, Thorsby, Badelj, Frendrup e Martin mentre alle spalle di Retegui agirà Gudmundsson. Assisterà dalla tribuna il nuovo acquisto Malinovsky. Gli ospiti ripartano dalle due finali perse (Coppa Italia e Conference League) e da Vincenzo Italiano. L’obiettivo della...

Allo stadio Luigi Ferraris, il match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Luigi Ferraris,si affrontano nel match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24. ...Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida dello Stadio Meazza, ma anche su, che si giocherà in contemporanea. Inter - Monza, formazioni ufficiali e dove vederla in ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la prima giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la prima giornata di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Ayroldi. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Genoa-Fiorentina 0-2 LIVE: raddoppia Bonaventura Sky Sport

11' - GOL GOL GOOOL GOOOOL!!! La Fiorentina ha raddoppiato con Bonaventura!! E' lui ad iniziare l'azione scambiando con Brekalo, serve Nico che costringe il portiere a salvare sul palo ...Ecco gli anticipi della prima giornata del campionato, in campo sabato alle 20.45: Genoa-Fiorentina 0-2 DIRETTA Inter-Monza 1-0 DIRETTA 8' Gol! Inter 1, Monza 0. Lautaro Martínez (Inter) un tiro di ...