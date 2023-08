Genoa-Fiorentina | dominio viola in casa rossoblù | subito 3 punti per Italiano

(Di sabato 19 agosto 2023), vittoria netta per la squadra allenata da Vincenzoche conquistai 3nel primo turno di Serie A. REPORT –, valida per la prima giornata del campionato di Serie A, termina sul punteggio di 1-4. Un risultato netto a favore degli ospiti che dilagano nel corso del primo tempo. Lasblocca il match dopo appena cinque minuti grazie al gol di Cristiano Biraghi. Passano appena altri sei minuti per il raddoppio, realizzato da Giacomo Bonaventura. La terza rete è arrivata al 40? e porta la firma di Nicolas Gonzalez. Durante la seconda frazione di gioco è giunto il quarto, segnato al 56? da Rolando Mandragora. Per i padroni diin rete al 58? Davide Biraschi. Per la squadra ...

Gli anticipi della prima giornata del campionato, in campo alle 20.45Allo stadio Luigi Ferraris, il match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Luigi Ferraris,si affrontano nel match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24. ...Genova .

LIVE FV, GENOA-FIORENTINA 0-4: TIMBRA ANCHE MANDRAGORA Firenze Viola

La Serie A continua a emanare i primi verdetti. In un Luigi Ferraris gremito a festa, Genoa-Fiorentina si presenta come la partita che riaccoglie il Grifone ...La Fiorentina va a riposo a Marassi conducendo per 3 gol a zero. I viola mettono subito la partita in discesa al 5' con il gol di Biraghi e all'11' con Bonaventura. E' un dominio viola con il Genoa ...