Genoa-Fiorentina 1-4 | il tabellino

Nell'altra gara serale, largo successo dellain casa del: 1 - 4 a Marassi. Reti viola di Biraghi (5'), Bonaventura (11'), Gonzalez (56') e Mandragora (56'). Gol della bandiera per il ...L'argentino decide il derby lombardo.1 - 4, poker viola L'Inter batte il Monza per 2 - 0 nell'anticipo serale in calendario per la prima giornata del campionato di Serie A 2022 - 2023. I nerazzurri si aggiudicano il ...Latravolge il. I Viola già nel primo tempo fanno capire in che direzione andrà la gara e rifilano subito 3 gol agli avversari con le reti di Biraghi al 4', Bonaventura all'11' e ...

Serie A: Genoa-Fiorentina 1-4, Inter-Monza 2-0 Agenzia ANSA

Dicono che il buongiorno si veda dal mattino e, per la Fiorentina, il «risveglio non poteva essere più dolce. Una goleada, quella sul Genoa, che sa tanto di avvertimento a tutto il campionato. I viola ...A segno due volte Lautaro Martinez (8' e 76'). Nell'altro anticipo giocato in serata la Fiorentina ha travolto il Genoa a Marassi 4-1. A segno per i viola Biraghi (5'), Bonaventura (11'), Gonzalez (40 ...