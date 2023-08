Genoa-Fiorentina 1-4 | Gilardino | “Abbiamo toccato con mano cosa vuol dire la Serie A”

(Di sabato 19 agosto 2023) Il tecnico del, Alberto, ha parlato dopo la pesante sconfitta 1-4 arrivata in casa contro la. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn: “conlaA. Sapevamo che loro sono una delle prime otto del campionato, hanno qualità e forza fisica. Non ci aspettavamo un inizio di gara di questo tipo.creato troppo poco per metterli in difficoltà e loro sono stati bravi a farlo anche dopo i due gol”. Ed ancora: “Contro questo tipo di squadre bisogna avere un atteggiamento diverso, c’era uno stadio incredibile e ringrazio i tifosi. La volontà è quella di crescere e migliorare. Siamo all’inizio. Malinovskyi e Messias hanno talento e ...

... allenatore della, ha parlato dopo il match d'esordio di Serie A contro il: le dichiarazioni Vincenzo Italiano ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo. VITTORIA -...GENOVA. Avvio choc per ilche al ritorno in serie A crolla in casa contro lache domina e vince 4 - 1 al termine di una gara mai in discussione. Ai viola di Italiano già in forma, bastano infatti cinque minuti ...... si segnalano il successo del Verona sull' Empoli in trasferta (rete di Bonazzoli al 75') e la goleada di unain grande spolvero in casa del: 4 - 1, con gol di Biraghi, Bonaventura, ...

La Fiorentina strapazza il Genoa: gioco, spettacolo e 4 gol, Italiano sorride La Gazzetta dello Sport

Avvio choc per il Genoa che al ritorno in serie A crolla in casa contro la Fiorentina che domina e vince 4-1 al termine di una gara mai in discussione. (ANSA) ...L’Inter batte il Monza per 2-0 nell’anticipo serale in calendario per la prima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. I nerazzurri si aggiudicano il derby lombardo con la doppietta di Lautaro, ...