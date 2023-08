Genoa-Fiorentina 0-3 LIVE | via alla ripresa

(Di sabato 19 agosto 2023) Allo stadio Luigi Ferraris, il match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Luigi Ferraris,si affrontano nel match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24.: sintesi e moviola 1? Inizia la partita. Primo possesso viola. 3? Chance viola, prima occasione per Nzola che stacca di testa, palta. 5? GOL. La sblocca Biraghi su assist di Nzola. Botta all’incrocio del capitano viola che sblocca subito la gara. 10? Reazione, provano a scuotersi i ragazzi di Gilardino. 11? GOL! Raddoppia Bonaventura, viola ...

Allo stadio Luigi Ferraris, il match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Luigi Ferraris,si affrontano nel match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24. ...Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida dello Stadio Meazza, ma anche su, che si giocherà in contemporanea. Inter - Monza, formazioni ufficiali e dove vederla in ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la prima giornata di Serie A 2023/24: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Biraghi, Gonzalez al termine del primo tempo ...

46' - iniziata la ripresa, si riparrte dallo 0-3. ---------------------------------------------------------------------- La Fiorentina va a riposo a Marassi conducendo ...Alla Fiorentina bastano una manciata di minuti per passare in vantaggio contro il Genoa: il primo gol della nuova stagione viola è del capitano Cristiano Biraghi. Grandissima azione della squadra di I ...