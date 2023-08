Genoa-Fiorentina 0-1 LIVE | Biraghi la sblocca subito!

(Di sabato 19 agosto 2023) Allo stadio Luigi Ferraris, il match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Luigi Ferraris,si affrontano nel match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24.: sintesi e moviola 1? Inizia la partita. Primo possesso viola. 3? Chance viola, prima occasione per Nzola che stacca di testa, palla alta. 5? GOL. Lasu assist di Nzola. Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino(3-5-1-1): Martinez, Bani, Biraschi, Dragusin; Hefti, Thorsby, ...

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la prima giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la prima giornata di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Ayroldi. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Alle 20.45 si giocanoe Inter - Monza (in diretta su Sky). Domenica alle 18.30 ci sono Sassuolo - Atalanta e Roma - Salernitana, alle 20.45 Lecce - Lazio (in diretta su Sky) e ...Osimhen (N): ore 20.45 Inter - Monza: ore 20.45 Domenica 20 agosto Roma - Salernitana: ore 18.30 Sassuolo - Atalanta: ore 18.30 Lecce - Lazio: ore 20.45 Udinese - Juventus: ore 20.

Genoa-Fiorentina, le formazioni ufficiali del match: subito titolari Retegui e Nzola TUTTO mercato WEB

2' - Ci prova subito la Fiorentina con Biraghi che mette in mezzo per Nzola, palla bloccata 1' - PARTITI! La gara tra Genoa e Fiorentina è appena iniziata!! Forza viola! Si ...Torna in campo la Serie A con Genoa-Fiorentina che è una delle sfide di sabato 19 agosto :Streaming Gratis, Diretta LIVE e probabili formazioni ...