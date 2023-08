Genoa | Aramu vicino all'addio | due club di B su di lui

Commenta per primo Era stato uno dei grandi colpi della scorsa campagna acquisti del. Ma in rossoblù Mattianon è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. Anche per questo, oltre che per via dei tanti volti nuovi arrivati a contendergli un posto in formazione sulla ...Secondo quanto riportato da Sky Sport , la dirigenza pugliese ha effettuato un sondaggio per Mattia, ex Venezia e in uscita dalL'arrivo di Malinovskyi alstuzzica parecchio i fantallenatori. E costringe a una riflessione ... Lo scenario più probabile è che i titolari siano Gudmundsson e lo stesso Malinovskyi , cone ...

TMW - Aramu può lasciare il Genoa: si sono già informati tre club di Serie B TUTTO mercato WEB

In lista 20 calciatori: ok Bani e Biraschi. Out Vogliacco e Melegoni: per entrambi lesione ai flessori della coscia ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Senza tregua. Il mercato del Bari prosegue in modo incessante, anche dopo il sofferto ma meritato pari ...