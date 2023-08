GdS – Milan | chi è Marco Pellegrino | il centrale che “vede” rossonero

Leggi su justcalcio

(Di sabato 19 agosto 2023) 2023-08-18 17:14:44 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla GdS: Baby prodigio con la racchetta in mano, il 21enne difensore del Platense si ispira a Sergio Ramos ed è vicino al trasferimento al. Possiede passaporto italiano, ma sogna la Seleccion albiceleste Poteva diventare il nuovo Del Potro, ma alla fine ha deciso di seguire le orme di Sergio Ramos.è il nome nuovo per la difesa del, eppure la storia del 21ennedel Platense avrebbe potuto essere sui campi di cemento e terra battuta in cui faceva faville, al punto da meritarsi un reportage televisivo quando aveva solo 13 anni e veniva presentato come il “baby prodigio del tennis argentino”. Il bivio un anno dopo, quando ha appeso la racchetta al chiodo per dedicarsi seriamente al pallone, la passione più ...